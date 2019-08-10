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"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь

1.3т Читати матеріал російською

У центральному матчі 3-го туру і всього першого кола чемпіонату України в Favbet Лізі пройде всеукраїнське класико. Київське "Динамо" на столичному "Олімпійському" прийме донецький "Шахтар".

OBOZREVATEL проведе онлайн матчу Динамо - Шахтар. Початок 10 серпня в 17:00.

Напередодні найпринциповішого футбольного протистояння в Україні, в інтернеті фахівці і вболівальники проводили всілякі аналогії команд. Не виключенням стало і порівняння подруг і дружин гравців киян і донеччан.

"Динамо"

Валерія – дружина Дениса Бойка

"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь

Сніжана - дружина Дениса Гармаша

"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь

Аліна – дружина Віталія Буяльського

"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь

Нанна – кохана Міккеля Дуелунда

"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь

Анна – дружина Сергія Сидорчука

"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь

Віка - подруга Віталія Миколенка

"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь

Еліза – супутниця Карлоса де Пени

"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь

Софія – дівчина Георгія Цітаішвілі

"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь

"Шахтар"

Юлія - дружина Андрія Пятова

"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь

Габріела – дружина Тайсона

"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь

Маргарита – дружина Тараса Степаненка

"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь

Дана – дівчина Манора Соломона

"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь

Христина – супутниця В'ячеслава Танковського

"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь

Ольга – друга половинка Олександра Піхаленка

"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь

Анна – дружина Миколи Матвієнка

"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь

Прісцилла - дружина Жуніора Мораеса

"Динамо" - "Шахтар": сексуальна битва дружин футболістів - фото красунь
Новини
Де дивитися онлайн Динамо — Шахтар: розклад трансляцій матчу Прем'єр-ліги

Нагадаємо, що "Динамо" в неділю, 28 липня, обіграло донецький "Шахтар" і в 8-й раз в історії завоювало Суперкубок України. Матч в Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершився з рахунком 2:1.

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Тема
Динамо - Шахтар
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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