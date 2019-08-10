У центральному матчі 3-го туру і всього першого кола чемпіонату України в Favbet Лізі пройде всеукраїнське класико. Київське "Динамо" на столичному "Олімпійському" прийме донецький "Шахтар".
OBOZREVATEL проведе онлайн матчу Динамо - Шахтар. Початок 10 серпня в 17:00.
Напередодні найпринциповішого футбольного протистояння в Україні, в інтернеті фахівці і вболівальники проводили всілякі аналогії команд. Не виключенням стало і порівняння подруг і дружин гравців киян і донеччан.
"Динамо"
Валерія – дружина Дениса Бойка
Сніжана - дружина Дениса Гармаша
Аліна – дружина Віталія Буяльського
Нанна – кохана Міккеля Дуелунда
Анна – дружина Сергія Сидорчука
Віка - подруга Віталія Миколенка
Еліза – супутниця Карлоса де Пени
Софія – дівчина Георгія Цітаішвілі
"Шахтар"
Юлія - дружина Андрія Пятова
Габріела – дружина Тайсона
Маргарита – дружина Тараса Степаненка
Дана – дівчина Манора Соломона
Христина – супутниця В'ячеслава Танковського
Ольга – друга половинка Олександра Піхаленка
Анна – дружина Миколи Матвієнка
Прісцилла - дружина Жуніора Мораеса
Нагадаємо, що "Динамо" в неділю, 28 липня, обіграло донецький "Шахтар" і в 8-й раз в історії завоювало Суперкубок України. Матч в Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершився з рахунком 2:1.
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