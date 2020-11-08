Ослаблене "Динамо" з великим рахунком програло "Шахтарю" в УПЛ

Київське "Динамо" в центральному матчі 9-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі програло донецькому "Шахтарю".

Поєдинок на столичному НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 0:3.

На цю гру господарі вийшли в ослабленому складі. Раніше позитивні тести на COVDI-19 здали Георгій Цітаішвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Олександр Караваєв, Тудор Белуце, Микола Шапаренко, Георгій Бущан, Денис Бойко, Віталій Миколенко, Владислав Супряга, а також Володимир Шепелєв та Богдана Лєднєв.

На старті поєдинку ніхто не хотів ризикувати, тому гра почалася в невисокому темпі. Перші 10 хвилин невеликою територіальною перевагою володів "Шахтар". "Динамо" кілька разів огризнулося контратаками.

До середини тайму на полi стало більше контактної боротьби і Катерина Монзуль все частіше зупиняла зустріч, показавши до 20-й хвилині вже по жовтій картці Тете і Андрієвському.

До 30-й хвилині "Динамо" змогло закріпитися на чужій половині поля, але до ударів по воротах справа не доходила. "Шахтар" грамотно захищався, не допускаючи ніяких помилок в обороні.

На 34-й хвилині "гірники" легко відкрили рахунок. Після довгої подачі з флангу від Додо 18-річний Нещерет помилився на виході і Мораес головою забив перший гол.

Столичні футболісти пішли вперед, і під кінець тайму пропустили небезпечну контратаку. Сидорчук прямою ногою в підкаті зрубав Коріенка. Арбітриня показала спершу "гірчичник" але після перегляду VAR змінила картку, видаливши капітана "Динамо".

Після перерви ситуація залишилася сталою. Граючи в меншості підопічні Луческу нічого не змогли протиставити гостям, так і не створивши жодного гольового моменту.

Тайм ряснів порушеннями і дрібними грубостями, через що Монзуль постійно зупиняла зустріч свистками.

"Шахтар" спокійно атакував і без особливих зусиль закотив ще два м'ячі з опорної зони. На 66-й хвилині Маркос Антоніо підправив далекий удар Степаненка, а на 73-й відзначився Алан Патрік.

Після цієї перемоги донецька команда набирає 19 очок і до мінімуму скорочує відставання від "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, свої попередні поєдинки "Шахтар" і "Динамо" провели в Лізі чемпіонів. "Шахтар" був принизливо розгромлений "Боруссією" з Менхенгладбаха, а "Динамо" мінімально поступилося "Барселоні".