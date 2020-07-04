'Динамо' - 'Шахтар': онлайн відеотрансляція

Київське "Динамо" в центральному матчі 29-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі зустрічається з донецьким "Шахтарем".

Зустріч проходить в столиці України при порожніх трибунах через карантинних обмежень в зв'язку з пандемією коронавiрусу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на пряму відеотрансляцію поєдинку. Початок о 19:30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередня зустріч між грандами українського футболу відбулася 31 березня. Тоді "гірники" в 24-му турі УПЛ здобули перемогу над "Динамо" з рахунком 3:1

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Відзначимо, що 20 червня "Шахтар" достроково став чемпіоном країни. У минулому турі невмотивовані підопічні Луїша Каштру зіграли внічию з "Зорею". "Динамо" сенсаційно на останніх секундах в гостях програло "Десні".