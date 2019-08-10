"Динамо" - "Шахтар": онлайн відеотрансляція

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" зіграють у центральному матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу в Favbet лізі.

Гра відбудеться в суботу, 10 серпня, на київському НСК "Олімпійський".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися відеоонлайн.

Крім того, на сайті буде доступна текстова онлайн-трансляцію матчу Динамо - Шахтар. Початок зустрічі - о 17:00.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на цей поєдинок приїде екс-тренер "Шахтаря" Мірча Луческу. За повідомленням румунських ЗМІ, фахівець обговорить з керівництвом київського "Динамо" пропозицію очолити "біло-синіх". Сам Луческу спростував інформацію про переговори з Суркісом.

Нагадаємо, що "Динамо" в неділю, 28 липня, обіграло донецький "Шахтар" і в 8-й раз в історії завоювало Суперкубок України. Матч в Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершився з рахунком 2:1.

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