"Динамо" – "Шахтар": названо фаворита Суперкубку України-2020

Донецький "Шахтар" вважається фаворитом протистояння з київським "Динамо" у Суперкубку України-2020.

Поєдинок грандів українського футболу відбудеться у вівторок, 25 серпня, на полі головної арени країни – НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Шахтар. Початок гри – о 21:00.

Поєдинок за трофей стане першим для Мірчі Луческу на чолі "Динамо" проти його колишньої команди.

Аналітики віддають перевагу "гірникам". Ставки на їх перемогу в основний час приймаються з коефіцієнтом 2,04. Нічия оцінюється котируванням 3,65. А показники на успіх "Динамо" досягають рівня 3,45.

При цьому на те, що "Шахтар" стане володарем Суперкубку, пропонують поставити з коефіцієнтом 1,57. Аналогічна позиція на киян оцінюється у 2,41.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні старту нового сезону "Динамо" підписало контракт з нападником збірної України.

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