"Динамо" – "Шахтар": коли та де дивитися онлайн головний матч УПЛ

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" у неділю, 8 листопада, проведуть зустріч дев'ятого туру Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться на столичному НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Шахтар. Початок гри – о 17:00.

Побачити зістріч можна буде у прямому ефірі на телеканалі 2 + 2. Крім того, розширену трансляцію з аналітичною студією на своєму каналі в YouTube проведе проєкт Football Hub. Також в YouTube зустріч покаже офіційний канал київського "Динамо".

Відзначимо, що команди вже зустрічалися у нинішньому сезоні. У серпні "Динамо" nf "Шахтар" розіграють Суперкубок України. Тоді на "Олімпійському" столична команда здобула перемогу – 3:1.

У нинішньому чемпіонаті "біло-сині" випереджають "гірників" на чотири очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" зіткнулося з серйозними кадровими труднощами, втративши більше 10 гравців через травми та коронавірус.