Як "Динамо" вибило "Шахтар": з'явилося відео переможного гола

Захисник київського "Динамо" Денис Попов забив вирішальний гол у матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

20-річний уродженець Миколаївської області, який виграв у червні молодіжний чемпіона світу, відзначився найважливішим ударом на 108-й хвилині.

Після подачі де Піни з кутового Попов головою вколотив м'яч у ворота Пятова. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "Динамо".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в цій зустрічі всі три голи виявилися справжніми шедеврами. На суперудар Сидорчука в першому таймі, який запустив "радіокерований" м'яч, "гірники" відповіли розкішним "пострілом" Степаненка, який дозволив "Шахтарю" перевести гру в овертайм.

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