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30 жовтня • оновлено в 13:03
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Динамо – Шахтар: дивитися онлайн відеотрансляцію матчу Кубка України

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У середу, 30 жовтня, київське "Динамо" зіграє з донецьким "Шахтарем" у 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

Битва лідерів Прем'єр-ліги відбудеться на головній арені країни НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Шахтар. Початок зустрічі – о 19:30.

Динамо – Шахтар

Динамо – Шахтар

ФК "Шахтар"

Обидві команди сенсаційно втратили очки у 12 турі чемпіонату. Кияни на останніх хвилинах позбулися домашньої перемоги над львівськими "Карпатами" – 1:1. А протистояння "Шахтаря" з "Олександрією" завершилося без забитих м'ячів, причому обидві команди закінчували гру вдесятьох.

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Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-трансляцію матчу Динамо – Шахтар.

Кубок України. 1/8 фіналу

Київ, НСК "Олімпійський". 19:30
Головний арбітр: Віктор Копієвський

"Динамо" (Київ) – "Шахтар" (Донецьк)

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко зіткнувся з проблемою зі складом команди.

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Читайте всі новини по темі "Динамо - Шахтар" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Динамо - Шахтар Кубок України з футболу
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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