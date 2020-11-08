"Динамо" – "Шахтар": дивитися онлайн матч УПЛ

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" зустрінуться у центральному матчі дев'ятого туру Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться у неділю, 8 листопада, на стадіоні НСК "Олімпійський" в столиці України. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Шахтар. Початок – о 17:00.

ДЕ ДИВИТИСЯ ДИНАМО – ШАХТАР

Побачити протистояння можна буде завдяки прямій трансляції на телеканалі 2+2.

Крім того, ефір з Києва на YouTube проведуть проект Football Hub та офіційний канал київського "Динамо".

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – ШАХТАР

Фаворитом зустрічі на "Олімпійському" вважаються чемпіони країни. Ставки на перемогу "Шахтаря" приймаються з коефіцієнтом 1,99.

Нічия оцінюється котируванням 3,80. А показники на успіх киян досягають рівня 3,50.

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ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч довірили бригаді арбітрів на чолі з Катериною Монзуль.

Допомагати їй будуть лайнсвумени Марина Стрілецька та Олександра Ардашева. Роль четвертого рефері виконає Анастасія Романюк.

Крім того, на грі буде задіяна система відеодопомоги арбітрам, за роботою якої буде стежити Микола Балакін.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтар":

– Психологічна та ментальна складові зараз під великим тиском. Ми іноді думаємо, що потрібно відпочивати тільки тілом – ні! Головою так само. Хто був так само уважний до "Динамо" в Барселоні, як ми, той розуміє, що у них проблем немає. Може бути, деякі проблеми, невеликі, але великих точно немає. Хороша динаміка в атаці, обороні, хороша відпрацьована стратегія. Ми прекрасно знаємо, що нас чекає. Складний матч нас чекає в неділю, але ми будемо готові.

Майкон, півзахисник "Шахтаря":

– "Динамо" – дуже організована команда, з якою важко розвивати атаки. В цьому році ми мали труднощі в поєдинку з динамівцями. Але у нас зібрані кваліфіковані хлопці, прекрасний колектив, і я думаю, що ми зможемо добре зіграти і домогтися перемоги. Коронавірус? В "Динамо" досить хороших гравців, і ми повинні з повагою ставитися до всіх і в жодному разі не допустити недооцінки.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо": Нещерет – Кендзьора, Забарний, Попов, Шабанов, Андрієвський, Циганков, Буяльський, Шепелев, Родрігес, Вербич

"Шахтар": Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Корнієнко, Степаненко, Алан Патрік, Марлос, Тете, Тайсон, Мораес

ПОЛОЖЕННЯ У ТУРНІРНІЙ ТАБЛИЦІ

"Динамо" лідирує в чемпіонаті, маючи в активі 20 очок. "Шахтар" відстає від конкурента на чотири пункти.

СТАТИСТИКА МАТЧІВ

"Динамо" і "Шахтар" зустрічалися один з одним 188 раз в історії. Кияни виграли 84 гри, а "гірники" – 59.

В останній раз команди грали в серпні у Суперкубку країни, коли "біло-сині" здобули перемогу – 3:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомили про те, що форвард "Динамо" Владислав Супряга заразився COVID-19.