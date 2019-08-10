Динамо – Шахтар: дивитися онлайн матч Прем'єр-ліги

Київське "Динамо" і донецький "Шахтар" знову зустрінуться один з одним в третьому турі Прем'єр-ліги в суботу, 10 серпня.

Після емоційного поєдинку за Суперкубок країни, в якому вольову перемогу здобули "біло-сині", команди змагатимуться в національній першості на полі НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Шахтар. Початок гри – о 17:00.

Динамо – Шахтар ФК "Шахтар"

ДЕ ДИВИТИСЯ ДИНАМО – ШАХТАР

Головне протистояння країни можна буде побачити завдяки прямій трансляції на телеканалі 2+2.

Крім того, відеорепортаж з Київ проведе портал ТСН Проспорт.

ПРОГНОЗ НА ДИНАМО – ШАХТАР

Фаворитом українського Класіко вважається діючий чемпіон. Ставки на перемогу "Шахтаря" приймаються з коефіцієнтом 2,44.

Нічия оцінюється котируванням 3,35. А показники на успіх "Динамо" досягає рівня 2,90.

Динамо – Шахтар ФК "Шахтар"

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Вдруге в кар'єрі матч двох грандів українського футболу довірили обслуговувати бригаді арбітрів на чолі з Ярославом Козик з Мукачевого.

Допомагати йому будуть лайнсмени Ігор Альохін, який представляє Хмельницький, і Семен Шлончак з Черкас. Роль четвертого рефері виконає харків'янин Анатолій Абдула.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Денис Гармаш, півзахисник "Динамо":

– Як будемо обігравати "Шахтар"? Як і в попередніх матчах. Тренерський штаб підкаже, а від нас вимагається лише виконати установку та перемогти. Як було і в матчі за Суперкубок.

Артем Бесєдін, нападник "Динамо":

– Упевнений, що кожен футболіст і в матчі з "Шахтарем", і з "Брюгге", і у всіх інших, буде битися за Хацкевича. Ми його поважаємо, любимо, граємо і за нього в тому числі. Ми не звертаємо уваги на те, що пишуть.

Динамо – Шахтар ФК "Шахтар"

Ісмаїлі, захисник "Шахтаря":

– До українського класико підходимо повністю готовими. Всі хлопці в команді усвідомлюють важливість поєдинку, адже вже на старті чемпіонату є можливість випередити головного конкурента. Зустрічі з "Динамо" – це завжди щось особливе для нас. Багато працюємо, щоб не повторити помилок, допущених в грі за Суперкубок.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо": Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Сидорчук, Гермаш – Циганков, Буяльський, Вербич – Родрігес

"Шахтар": Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Степаненко, Тете – Алан Патрік, Маркос Антоніо, Тайсон – Мораес

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ

В останній раз команди зустрічалися 28 липня, коли "Динамо" на останніх хвилинах обіграло "Шахтар", вигравши Суперкубок України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" зазнав серйозної втрати перед поєдинком проти "Динамо" в третьому турі Прем'єр-ліги.

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