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30 жовтня • оновлено в 06:52
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Динамо - Шахтар: дивитися онлайн матч Кубка України

1.9т Читати матеріал російською

Волею сліпого жеребу "Динамо" і "Шахтар" в Кубку України зустрінуться як ніколи рано - вже в грі 1/8 фіналу, яка пройде 30 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський".

У розпал сезону принциповим суперникам доведеться знайти резерви і на кубкове дербі, що досить непросто під час єврокубків і періодичних матчів збірної. Хоча особливих кадрових проблем як у "Динамо", так і у "Шахтаря" зараз немає (якщо вже не говорити про травмованих раніше воротаря Бойка і захисника Бурду), і тренери напевно випустять на Кубок основу.

Марлос (на передньому плані) проти Дениса Гармаша

Марлос (на передньому плані) проти Дениса Гармаша

shakhtar.com

Але якщо "Шахтар" реально може розглядати Кубок України як другорядний та необов'язковий турнір на тлі УПЛ і Ліги чемпіонів, то для "Динамо" це спроба скрасити нинішні невдалі виступи на внутрішній арені.

Також варто відзначити, що під час цього матчу на НСК буде тестуватися система відеоповторів VAR, яка в нинішньому сезоні лише проходить випробування в українському футболі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Шахтар", який стартує на київському НСК "Олімпійський" 30 жовтня о 19:30.

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ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "ДИНАМО" - "ШАХТАР"

КУБОК УКРАЇНИ. 1/8 ФІНАЛУ

Київ. НСК "Олімпійський". 19:30

Головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький)

"Динамо" Київ - "Шахтар" Донецьк

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "ДИНАМО" - "ШАХТАР"

По ТБ-трансляції гру можна буде подивитися у прямому ефірі телеканалу "2+2".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ДИНАМО" - "ШАХТАР"

В майбутньому українському Класико букмекери виділяють фаворитом "Шахтар". Ставки на перемогу "Гірників" в основний час приймаються з коефіцієнтом 2,00. Нічия оцінюється котируванням 3,70. А показники на успіх "Динамо" досягають цифр в 3,55.

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ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "ДИНАМО" - "ШАХТАР"

На кубковому дербі головним рефері виступить Віктор Копієвський з Кропивницького. Асистенти арбітра - Андрій Скрипка (Кропивницький) і Володимир Володін (Херсон), четвертий суддя - Микола Балакін (Київська обл.). За систему відеоспостереження буде відповідати рефері Віталій Романов із Дніпра.

Жерсон Родрігес (праворуч) напевно отримає черговий шанс проявити себе

Жерсон Родрігес (праворуч) напевно отримає черговий шанс проявити себе

shakhtar.com

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ДИНАМО" - "ШАХТАР"

Ігор Суркіс, президент "Динамо"

"Я заспокоїв хлопців (після нічиєї з "Карпатами". - прим. ред.), Сказав, щоб вони не переживали. Михайличенко те ж саме сказав, через це все потрібно пройти, не переживати і рухатися далі. У нас в середу вже матч, а завтра всі цю гру забудуть, і ми будемо налаштовуватися на поєдинок з "Шахтарем" в Кубку України".

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Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря"

"Нам не потрібна була нічия (в матчі з" Олександрією "в УПЛ. - прим. ред.) та крижаний душ, щоб розуміти всю відповідальність матчу з "Динамо". Вважали за краще б сьогодні перемогти та продовжити свою стовідсоткову серію в чемпіонаті. Однак футбол змушує розглядати матч конструктивно, і підготовка до "Динамо" не залежала б від сьогоднішнього результату. Важлива відповідальність, з якою ми підходимо до кожного поєдинку".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо" (4-2-3-1): Бущан - Кендзьора, Шабанов, Попов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Циганков, Гармаш, Де Пена - Сель

"Шахтар" (4-2-3-1): Пятов - Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік - Тете, Марлос, Тайсон - Мораес

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Тема
Кубок України з футболу
Особи
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Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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