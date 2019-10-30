Динамо - Шахтар: дивитися онлайн матч Кубка України

Волею сліпого жеребу "Динамо" і "Шахтар" в Кубку України зустрінуться як ніколи рано - вже в грі 1/8 фіналу, яка пройде 30 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський".

У розпал сезону принциповим суперникам доведеться знайти резерви і на кубкове дербі, що досить непросто під час єврокубків і періодичних матчів збірної. Хоча особливих кадрових проблем як у "Динамо", так і у "Шахтаря" зараз немає (якщо вже не говорити про травмованих раніше воротаря Бойка і захисника Бурду), і тренери напевно випустять на Кубок основу.

Марлос (на передньому плані) проти Дениса Гармаша shakhtar.com

Але якщо "Шахтар" реально може розглядати Кубок України як другорядний та необов'язковий турнір на тлі УПЛ і Ліги чемпіонів, то для "Динамо" це спроба скрасити нинішні невдалі виступи на внутрішній арені.

Також варто відзначити, що під час цього матчу на НСК буде тестуватися система відеоповторів VAR, яка в нинішньому сезоні лише проходить випробування в українському футболі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Шахтар", який стартує на київському НСК "Олімпійський" 30 жовтня о 19:30.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ "ДИНАМО" - "ШАХТАР"

КУБОК УКРАЇНИ. 1/8 ФІНАЛУ

Київ. НСК "Олімпійський". 19:30

Головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький)

"Динамо" Київ - "Шахтар" Донецьк

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЯ "ДИНАМО" - "ШАХТАР"

По ТБ-трансляції гру можна буде подивитися у прямому ефірі телеканалу "2+2".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "ДИНАМО" - "ШАХТАР"

В майбутньому українському Класико букмекери виділяють фаворитом "Шахтар". Ставки на перемогу "Гірників" в основний час приймаються з коефіцієнтом 2,00. Нічия оцінюється котируванням 3,70. А показники на успіх "Динамо" досягають цифр в 3,55.

ХТО РОЗСУДИТЬ МАТЧ "ДИНАМО" - "ШАХТАР"

На кубковому дербі головним рефері виступить Віктор Копієвський з Кропивницького. Асистенти арбітра - Андрій Скрипка (Кропивницький) і Володимир Володін (Херсон), четвертий суддя - Микола Балакін (Київська обл.). За систему відеоспостереження буде відповідати рефері Віталій Романов із Дніпра.

Жерсон Родрігес (праворуч) напевно отримає черговий шанс проявити себе shakhtar.com

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ "ДИНАМО" - "ШАХТАР"

Ігор Суркіс, президент "Динамо"

"Я заспокоїв хлопців (після нічиєї з "Карпатами". - прим. ред.), Сказав, щоб вони не переживали. Михайличенко те ж саме сказав, через це все потрібно пройти, не переживати і рухатися далі. У нас в середу вже матч, а завтра всі цю гру забудуть, і ми будемо налаштовуватися на поєдинок з "Шахтарем" в Кубку України".

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря"

"Нам не потрібна була нічия (в матчі з" Олександрією "в УПЛ. - прим. ред.) та крижаний душ, щоб розуміти всю відповідальність матчу з "Динамо". Вважали за краще б сьогодні перемогти та продовжити свою стовідсоткову серію в чемпіонаті. Однак футбол змушує розглядати матч конструктивно, і підготовка до "Динамо" не залежала б від сьогоднішнього результату. Важлива відповідальність, з якою ми підходимо до кожного поєдинку".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Динамо" (4-2-3-1): Бущан - Кендзьора, Шабанов, Попов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Циганков, Гармаш, Де Пена - Сель

"Шахтар" (4-2-3-1): Пятов - Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік - Тете, Марлос, Тайсон - Мораес

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