"Динамо" – "Шахтар": де дивитися онлайн, на якому каналі пряма трансляція матчу УПЛ

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" проведуть заключне дербі сезону в межах 29-го туру української футбольної Прем'єр-ліги.

Класичне протистояння відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський" у суботу, 4 липня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Шахтар. Початок гри – о 19:30.

Побачити матч можна буде в прямому ефірі на телеканалі 2+2. Крім того, пряму трансляцію в розширеному форматі проведе YouTube-канал проєкту Football Hub, де експерти та журналісти обговорять поєдинок.

Також показ зустрічі планується на офіційному YouTube-каналі київського "Динамо".

Нагадаємо, донецький "Шахтар" достроково завоював "золото" УПЛ, а "Динамо" веде боротьбу за друге місце і путівку до кваліфікації Ліги чемпіонів. У нинішньому сезоні кияни і "гірники" зустрічалися чотири рази – у чемпіонаті тричі переміг "Шахтар" (2:1, 1:0, 3:1), а в 1/8 фіналу Кубка України динамівці були сильнішими в овертаймі (2:1).

Остання зустріч команд відбулася 31 травня на "Олімпійському" і завершилася на користь "Шахтаря" – 3:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Динамо" розповіли про серйозні кадрові труднощі перед матчем із "Шахтарем".