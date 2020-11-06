"Динамо" – "Шахтар": букмекери дали прогноз на матч

Донецький "Шахтар" вважається фаворитом матчу дев'ятого туру Прем'єр-ліги з київським "Динамо".

Протистояння грандів українського футболу пройде в неділю, 8 листопада, на столичному НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо – Шахтар. Початок зустрічі – о 17:00.

Аналітики віддають перевагу "гірникам", ставки на перемогу яких приймаються з коефіцієнтом 2,10. Нічия оцінюється котируванням 3,85. А показники на успіх команди Мірчі Луческу досягають рівня 3,20.

При цьому аналітики впевнені, що у грі буде забито не менше трьох голів. На відповідню подія пропонується індекс 1,66.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" втратило більше 10 гравців через травми і коронавірус перед матчами з каталонською "Барселоною" та донецьким "Шахтарем".