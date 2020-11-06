"Динамо" – "Шахтар": анонс і прогноз на матч

Цієї неділі відбудеться найпринциповіше протистояння чемпіонату України. На головній арені країни "Динамо" зіграє з "Шахтарем". Ця зустріч дуже важлива для обох команд з точки зору турнірного становища. Зараз кияни лідирують, випереджаючи гірників на чотири очки. Якщо динамівці як мінімум збережуть відрив, то вони цілком можуть піти на канікули в статусі зимових чемпіонів.

До речі, що стосується матчів команд, то в рамках чемпіонату України і у "Динамо", і у "Шахтаря" по 24 перемоги (ще 17 поєдинків завершилися внічию). Різниця м'ячів при цьому 81:79 на користь киян. Найбільше шансів вирватися вперед зараз у гірників, аналітики Parimatch дають їм 47% на перемогу.

Тут варто відзначити, що у "Шахтаря" було більше часу на відновлення, він грав у Лізі чемпіонів на день раніше "Динамо", яке до того ж ще й літало в Барселону. Не можна не згадати і про те, що кияни втратили через коронавірус ряд ключових футболістів. До того ж, "Шахтар" напевно захоче взяти реванш у команди Мірчі Луческу за поразку в Суперкубку України. Так що з мотивацією у донеччан проблем точно не буде.

"Динамо" – "Шахтар"

Прогноз: Тотал матчу більше 2,5. Коефіцієнт – 1.74

Всі матчі "Динамо" і "Шахтаря" в цьому році завершувалися як мінімум з чотирма голами. Команди зараз виступають в Лізі чемпіонів і явно на ходу. А в такій принциповій зустрічі навряд чи хтось стане відсиджуватися в обороні. Ціна перемоги дуже велика, а нічия навряд чи когось влаштує. Швидше за все, ми побачимо відкритий футбол і багато забитих м'ячів.

Прогноз: Команди заб'ють в обох таймах. Коефіцієнт – 1.65

Матчі українського класико тримають уболівальників в напрузі з першої хвилини і до фінального свистка. Ніхто не відбуває на поле номер і який би не був рахунок, всі намагаються ще раз відзначитися у воротах суперника. Саме тому, а також з огляду на статистику останніх матчів, можна очікувати, що ми побачимо голи в обох таймах.

Прогноз: Перемога "Шахтаря" в один м'яч. Коефіцієнт – 3.95

Враховуючи всі фактори, найлогічніше очікувати саме перемогу "Шахтаря". Хоча, навіть з огляду на проблеми зі складом у "Динамо" легкої прогулянки у гірників не вийде. Це і показав недавній матч киян з "Барселоною". З великою різницею голів перемогти "Динамо" зараз не просто, але ж і переваги в один гол досить, щоб взяти заповітні три очки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, де можна буде подивитися це протистояння в прямому ефірі.