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Іспанського форварда відмовилися відпускати в "Динамо"

3.4тЧитати матеріал російською

Перехід форварда голландського клубу "Віллем II" Франа Соля в київське "Динамо", який повинен був завершитися в найближчі дні, зірвався.

В останній момент керівництво голландського клубу влаштувало підставу "Динамо", відповівши відмовою на пропозицію киян у 3,25 млн євро.

Як повідомляє "Динамомания" з посиланням на Brabants Dagblad, очікується, що вже у вівторок, 15 січня, 26-річний іспанець повернеться до тренувань з "Віллем II", хоча раніше планувалося, що або в цей день, або в середу він вилетить до Києва, щоб завершити свій перехід у "Динамо".

Фран Соль

Фран Соль

Сам Соль уже встиг домовитися з "Динамо" про умови особистого п'ятирічного контракту, так що ця ситуація дуже його засмутила.

"Для мене і моєї сім'ї було дуже важливо забезпечити своє майбутнє. Я люблю "Віллем II", але ця пропозиція була надто гарною, щоб iї відхилити. Мені дуже сумно", - цитує видання Соля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у нинішньому сезоні 26-річний футболіст провів за "Віллем II" 20 матчів у всіх турнірах, забивши 17 м'ячів.

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Тема
Трансфери
Тег
ФК Динамо Київ
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