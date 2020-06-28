"Динамо" сенсаційно програло "Десні", пропустивши на останніх секундах

Київське "Динамо" в центральному матчі 28-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі сенсаційно програло в гостях "Десні".

Зустріч на стадіоні ім. Юрія Гагаріна в Чернігові завершилася з рахунком 3:2. Вирішальний гол був забитий на 2-й доданій хвилині.

Вже на 4-й хвилинi гості відкрили рахунок. Огиря подарував м'яч Циганкову, після чого хавбек технічно розстріляв Паста з близької дистанції - 1:0.

Переможний рахунок протримався менше 10 хвилин. Кузик передачею по центру прошив всю оборону "біло-синіх". Картушов спочатку пробив у Бущана, а з другої спроби в ворота - 1:1.

"Динамо" виглядало дуже розгубленим, опорні захисники повністю були відсутні в центрі і Кузик міг робити рахунок 2:1, але, вийшовши один на один, не зміг переграти голкіпера суперника.

Чернігівці продовжували тиснути і на 26-й хвилині вийшли вперед завдяки зусиллям новачка "Динамо" - Ібрагіма Каргбо. Бельгійський форвард, який приєднався до столичної команди ще на початку грудня 2019 року, однак за правилами ФІФА до літа не міг виступати за "Динамо", ефектно дебютував, забивши в свої ворота - 2:1.

Підопічні Рябоконя впевнено тримали темп, легко розбираючись з центральною обороною столичного гранда. Кияни елементарно не встигали накривати гравців "Десни".

Після перерви акценти атак поступово змістилися до воріт Паста. Футболісти з Києва усіма силами намагалися відігратися, проте "Десна" міцно стояла в захисті.

Господарі зрідка огризались контрвипадами, змушуючи Бущана вiдпрацьовувати по повній.

Чернігівські футболісти все нижче і нижче сідали в обороні і за 4 хвилини до закінчення основного часу пропустили гол від Циганкова. Де Пена зробив точну передачу на воротарський п'ятачок, де Віктор п'ятою переправив круглого повз голкіпера - 2:2.

Розв'язка наступила на 2-й доданій хвилині, коли після подачі з кутового Арвеладзе, який вийшов на заміну, Гитченко по фантастичній траєкторії головою забив переможний м'яч - 3:2.

"Десна" – "Динамо" 3:2 (2:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 4 Циганков, 1:1 – 12 Картушов, 2:1 – 26, автогол Каргбо, 2:2 – 86 Циганков, 3:2 – 90 Гітченко.

Десна – Паст, Фаворов, Конопля, Гітченко, Домбровський, Картушов (Арвеладзе, 90), Огиря, Кузик (Мостовий, 74), Тамм, Філіппов (Старенький, 85), Будковський (Тотовіцкій, 75).

Динамо – Бущан, Мохаммед, Шабанов, Кендзьора, Караваєв, Шепелев (Сидорчук, 58), Циганков, Андрієвський (Дуелунд, 63), Буяльський (Шапаренко, 87), Вербич, Каргбо (де Пена, 46).

Попередження: Картушов (27), Шепелев (28), Огіря (34), Шабанов (62), Мохаммед (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні донецький "Шахтар" вже в статусі діючого чемпіона країни зіграв внічию з луганською "Зорею". По закінченню матчу відбулася урочиста церемонія нагородження, після якої Луїш Каштру дав прес-конференцію, згадавши "Динамо".