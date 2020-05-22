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22 травня • оновлено в 17:26
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"Динамо" сенсаційно не змогло обіграти "Рух"

9.3т
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Київське "Динамо" зіграло в нульову нічию в матчі проти "Руху" з Винників, який виступає у Першій лізі України. Зустріч пройшла на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського.

Поєдинок пройшов у невисокому темпі. Було видно, що футболісти далекі від своїх найкращих кондицій. "Динамо" на правах фаворита (ймовірність їхньої перемоги оцінювалася у 75%) намагалося грати першим номером, але не зуміло перетворити володіння м'ячем у забиті голи. "Рух", в свою чергу, показав хороший футбол, дисципліновано відігравши в обороні. Варто відзначити, що і у суперників киян неодноразово виникали хороші моменти для взяття воріт після контратак, але вони не зуміли їх реалізувати.

"Динамо" - "Рух"

"Динамо" - "Рух"

ФК "Динамо" Київ

"Динамо": Бущан (Бойко, 46) – Кендзьора (Беніто, 68), Шабанов, Попов, Миколенко – Сидорчук, Андрієвський (Караваєв, 46), Шепелев (Сирота, 74), Буяльський (Дуелунд, 58 ), Вербич (Де Пена, 58) – Н. Русин (Соль, 58).

"Рух": Мисак – Заставний (Копина, 60), Дуць, Білий (Роанюк, 77), Саків (Мисик, 68), Мартинюк (Коробенко, 74), Р. Русин (Біленький, 46), Брикнер (Калюжний, 58 ), Бойчук (Козловський, 77), Кондраков, Синиця (Ардазішвілі, 66).

Нагадаємо, що 6 червня динамівці зіграють перший матч після відновлення української Прем'єр-ліги проти донецького "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятеро футболістів "Динамо" отримали травми після виходу з карантину.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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