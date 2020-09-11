"Динамо" сенсаційно не змогло обіграти "Десну", втративши перші очки за Луческу

Київське "Динамо" в матчі другого туру української Прем'єр-ліги на своєму полі з не змогло обіграти чернігівську "Десну".

Підопічні Мірчі Луческу на НСК "Олімпійський" не дотиснули непоступливого опонента – 0:0, і втратили перші очки в сезоні УПЛ.

"Біло-сині", які вважалися явним фаворитом, почали гру з позиції сили, однак перший момент створили саме гості: на 14-й хвилині досвідчений форвард Пилип Будківський влучив у штангу. За п'ять хвилин він же не зміг елементарно влучити по м'ячу, перебуваючи перед воротами Георгія Бущана.

На 35-й хвилині Мірча Луческу був змушений замінити захисника Олександра Тимчика, який отримав травму, що внесло істотні корективи в стратегію киян.

Лише перед самою перервою Карлос де Пена потужним ударом з 18 метрів влучив у хрестовину воріт "Десни".

Початок другого тайму також залишилося за господарями, які на кінець години створили відразу два моменти, але реалізувати їх не змогли, після чого "Динамо" все складніше стало підбиратися до воріт суперника.

Чернігівська команда захищалася всім складом і, врешті-решт, зуміла втримати нічию.

"Динамо" – "Десна" 0:0

"Динамо": Бущан, Миколенко, Тимчик (Забарний, 36), Караваєв (Вербич, 64), Кендзьора, Циганков (Родрігеш, 64), Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, де Пена, Супряга (Фран Соль, 80).

"Десна": Паст, Конопля, Гітченко, Тамм, Калитвинцев, Мостовий, Домбровський, Картушов (Гуцуляк, 67), Огиря, Філіппов (Єрмаков, 67), Будковський (Тотовіцкій, 75).

Попередження: Калитвинцев (55), Домбровський (64), Забарний (66), Гітченко (73).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу визначився з баластом в київському "Динамо".

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