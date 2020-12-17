"Динамо" із сарказмом відреагувало на рішення УАФ щодо "Шахтаря"

Максим Іншаков Футбол 19:54, 17.12.2020 Оновлено: 20:03, 17.12.2020

Київське "Динамо" у своєму Instagram назвало рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу (УАФ) щодо гри "Інгулець" – "Шахтар" "перемогою в "драматичному" матчі".

На домашній арені команди з Кропивницького не працював підігрів, а газон стадіону не було захищено від опадів, через що поле замерзло і стало непридатним для гри. Делегат УАФ ухвалив рішення скасувати матч.

"Турнірна таблиця до середини лютого матиме саме такий вигляд. P.S. "Шахтар" у "драматичному" матчі переміг "Інгульця" і зменшив відрив від киян до 1-го залікового пункту", – йдеться в підписі під положенням команд в УПЛ.

Турнірна таблиця в УПЛ
Instagram Динамо Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Інгулець" залишився на 10-му місці в УПЛ з 11 балами. За перше коло дебютанти чемпіонату виграли 1 матч і ще 8 закінчили внічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у поєдинку з двома вилученнями визначився останній чвертьфіналіст Кубку України з футболу.

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