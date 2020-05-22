Динамо – Рух: дивитися онлайн відео товариського матчу

Київське "Динамо" в п'ятницю, 22 травня, проведе перший за час карантину матч.

Команда Олексія Михайличенка на клубному стадіоні зіграє з лідером Першої ліги "Рухом" з Винників. Початок гри – о 14:00.

"Динамо", яке відновило тренувальний процес, відчуває серйозні кадрові проблеми. Напередодні відновлення матчів Прем'єр-ліги "біло-сині" через травми втратили відразу п'ятьох футболістів. Серед них лідер і капітан команди Віктор Циганков, який, за прогнозами, повернеться до складу у червні.

ТОВАРИСЬКИЙ МАТЧ

Київ, стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського

"Динамо" (Київ) – "Рух" (Винники)

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ заявили про перенесення матчу "Шахтар" – "Динамо" у 24-му турі УПЛ, який було заплановано на 30 травня.

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