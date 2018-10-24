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"Динамо" розгромило суперника в Юнацькій Лізі УЄФА

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Команда "Динамо", що складається з гравців не старше 19 років, пробилася в наступний раунд Юнацької Ліги УЄФА. Після мінімальної перемоги в Києві, в матчі-відповіді проти однолітків із болгарського "Септпмврі" "біло-сині" розгромили суперника 1:5.

Українська команда пропустила швидкий гол на шостій хвилині. Однак кияни в боргу не залишилися і до свистка на перерву вже вели в рахунку завдяки голу Булеци і Волошина. У другому таймі "Динамо" дотиснуло свого суперника. Спочатку гол із пенальті забив Цітаішвілі, потім дубль оформив Волошин, а гольову крапку в протистоянні поставив Попов.

Динамо Київ U19

Динамо Київ U19

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''Часто змінюється'': Хацкевич розповів про підступність суперника в Лізі Європи

У наступному раунді київська команда зіграє проти бельгійського "Андерлехта".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Динамо" готується повернутися на поле в матчі Ліги Європи проти "Ренна".

Об'єкт
ФК Динамо Київ
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