"Динамо" розгромило суперника в Юнацькій Лізі УЄФА

Команда "Динамо", що складається з гравців не старше 19 років, пробилася в наступний раунд Юнацької Ліги УЄФА. Після мінімальної перемоги в Києві, в матчі-відповіді проти однолітків із болгарського "Септпмврі" "біло-сині" розгромили суперника 1:5.

Українська команда пропустила швидкий гол на шостій хвилині. Однак кияни в боргу не залишилися і до свистка на перерву вже вели в рахунку завдяки голу Булеци і Волошина. У другому таймі "Динамо" дотиснуло свого суперника. Спочатку гол із пенальті забив Цітаішвілі, потім дубль оформив Волошин, а гольову крапку в протистоянні поставив Попов.

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У наступному раунді київська команда зіграє проти бельгійського "Андерлехта".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "Динамо" готується повернутися на поле в матчі Ліги Європи проти "Ренна".