"Динамо" розгромило ПСЖ і вийшло у півфінал Кубка УЄФА: як це було

16 квітня 2009 київське "Динамо" здобуло розгромну перемогу над ПСЖ у матчі-відповіді чвертьфіналу Кубка УЄФА і поки востаннє в історії вийшло в півфінал єврокубка.

Перший поєдинок між командами в Парижі закінчився нульовою нічиєю, тому динамівцям потрібно було йти вперед. Перший гол був забитий на самому початку зустрічі, коли Ісмаель Бангура прийняв м'яч у двадцяти метрах від воріт і низом відправив його у ближній кут. На 16-й хвилині помилки припустився голкіпер гостей, незрозумілим чином відправивши ігровий снаряд собі у ворота після кутового. На цьому ляпи Мікаеля Ландро не закінчилися – на 61-й хвилині він не зміг зафіксувати м'яч після дальнього пострілу Олександра Алієва зі штрафного, чим скористався Огнен Вукоєвич, встановивши остаточний рахунок матчу – 3:0.

"Динамо" - ПСЖ ФК "Динамо" Київ

Нагадаємо, що в півфіналі "Динамо" зустрілося з донецьким "Шахтарем", поступившись "гірникам" за сумою двох зустрічей – 2:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 квітня 1999 київське "Динамо" провело один з найяскравіших матчів у своїй історії, влаштувавши перестрілку в півфіналі Ліги чемпіонів з "Баварією".