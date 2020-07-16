"Динамо" обіграло "Зорю" у матчі 31-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі й істотно підвищило свої шанси зайняти друге підсумкове місце, яке дає право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Поєдинок пройшов на НСК "Олімпійський" і завершився з рахунком 3:1.

Матч для господарів почався жахливо. Вже на 2-й хвилині серія помилок у центрі поля призвела до виходу Громова один на один із Бущаном. 30-річний хавбек чітко реалізував свій шанс – 0:1.

На 9-й хвилині "Динамо" втратило свого лідера. Вербич невдало зіграв у підкаті, отримав пошкодження і був змушений достроково завершити матч. Замість нього вийшов Русин.

Господарі поступово прийшли до тями і в першій же небезпечній атаці зрівняли рахунок. Циганков отримав у штрафному простріл від Буяльського, замкнувши його в ближній кут – 1:1.

А наступної хвилини кияни оформили розкішну комбінацію, яку шедеврально завершив Сидорчук. Капітан "Динамо" віддав пас п'ятою, йому повернули під удар і Сергій зарядив у дев'ятку без шансів для Мацапури – 2:1.

Після цього підопічні Михайличенка взяли невелику ігрову паузу, дозволивши "Зорі" притиснути себе до воріт. Луганчани могли забивати другий гол, але бездоганно спрацював Бущан.

На 34-й хвилині "Динамо" оформило третій гол. Удар Русина заблокував захисник, рикошетом м'яч прилетів до Циганкова і Віктор ювелірно головою відправив круглого у протихід голкіперу – 3:1.

Після перерви темп гри помітно впав. У першій половині другого тайму гострих епізодів також стало набагато менше. "Динамо" перейшло в енергозберігаючий режим, дозволяючи футболістам "Зорі" зрідка турбувати столичного голкіпера.

Ситуація пожвавилася ближче до кінцівки. Спершу Русин запоров вихід 3 в 1, а потім убивча контратака "біло-синіх" лише дивом не завершилася голом. Буяльський бив по порожніх воротах, але влучив у захисника. Гості відповіли гарматним дальнім від Луньова.

Незважаючи на це, рахунок у грі більше не змінився. "Динамо" набрало 59 очок, піднімаючись на друге місце. У заключному турі 19 липня кияни зіграють проти "Колоса".

"Динамо" – "Зоря" 3:1 (3:1, 0:0)

Голи: 0:1 – 2 Громов, 1:1 – 14 Циганков, 2:1 – 15 Сидорчук, 3:1 – 34 Циганков.

Динамо – Бущан, Кендзьора, Бурда (Попов, 69), Шабанов, Сидорчук (Мохаммед, 76), Циганков, Вербич (Русин, 10), де Пена, Буяльський, Шепелев (Шапаренко, 46), Караваєв.

Зоря – Мацапура, Михайличенко, Тимчик (Каменюка, 89), Вернидуб, Цвек (Луньов, 72), Кочергін (Іванисеня, 72), Громов, Хомченовський, Кабаев (Білоцерківець, 89), Юрченко, Чеберко (Абу-Ханна, 51) .

Попередження: Чеберко (11), Вернидуб (20), Сидорчук (41), де Пена (58), Юрченко (60), Луньов (87), Абу-Ханна (90).

Турнірна таблиця УПЛ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у попередньому турі "Динамо" на останніх хвилинах втратило перемогу над "Олександрією".