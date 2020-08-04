"Динамо" провело перший матч під керівництвом Луческу

Київське "Динамо" провело перший тренувальний матч під керівництвом Мірчі Луческу на базі в Конча-Заспі.

Футболісти столичного клубу поділилися на дві команди – зелених та помаранчевих – і зіграли три тайми по 30 хвилин. Наприкінці першої третини поєдинку Владислав Супряга заробив пенальті, який реалізував Віталій Буяльський та вивів помаранчевих вперед. У другому таймі команди обмінялися голами Міккеля Дуелунда з пенальті і Володимира Шепелєва.

Здавалося, що помаранчеві доведуть справу до перемоги, але в останні десять хвилин третього тайму зелені тричі відзначилися і виграли з рахунком 4:2. Голи забивали Назарій Русин, Сергій Булеца і Микола Шапаренко.

Відзначимо, що на матчі були присутні Ігор і Григорій Суркіси й Олексій Михайличенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Олег Барков розповів, що відбувається на перших тренуваннях Луческу в "Динамо".