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"Динамо" провело перший матч під керівництвом Луческу

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,7 т.
Перша двохсторонка 'Динамо' під керівництвом Луческу

"Динамо" провело перший тренувальний матч під керівництвом Луческу. ФК "Динамо" Київ

Київське "Динамо" провело перший тренувальний матч під керівництвом Мірчі Луческу на базі в Конча-Заспі.

Футболісти столичного клубу поділилися на дві команди – зелених та помаранчевих – і зіграли три тайми по 30 хвилин. Наприкінці першої третини поєдинку Владислав Супряга заробив пенальті, який реалізував Віталій Буяльський та вивів помаранчевих вперед. У другому таймі команди обмінялися голами Міккеля Дуелунда з пенальті і Володимира Шепелєва.

Здавалося, що помаранчеві доведуть справу до перемоги, але в останні десять хвилин третього тайму зелені тричі відзначилися і виграли з рахунком 4:2. Голи забивали Назарій Русин, Сергій Булеца і Микола Шапаренко.

Відзначимо, що на матчі були присутні Ігор і Григорій Суркіси й Олексій Михайличенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст Олег Барков розповів, що відбувається на перших тренуваннях Луческу в "Динамо".

УкраїнаКиївФК Динамо КиївМірча Луческу
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