"Динамо" програло "Челсі" в Лізі Європи

Київське "Динамо" програло в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи лондонському "Челсі". Поєдинок на "Стемфорд Брідж" завершився з рахунком 3:0.

Українська команда перед цим матчем втратила свого головного форварда. Іспанець Фран Соль, який прийшов у клуб у січні цього року, отримав серйозне пошкодження в матчі 20-го туру Прем'єр-ліги України проти чернігівської "Десни" і вибув до кінця сезону.

Також випали з обойми травмований Йосип Пиварич і дискваліфікований Беньямін Вербич.

Челсі - Динамо

З перших секунд лондонці, які були у букмекерів абсолютним фаворитом, повністю захопили ініціативу. Спокійно володіючи м'ячем на своїй половині, гравці Мауріціо Саррi кілька разів довгими діагоналями на правий фланг змушували працювати захист гостей.

Челсі - Динамо

Київські футболісти зовсім не могли налагодити контроль м'яча, грішачи неточними передачами і втратами. За 10 стартових хвилин "Динамо" не змогло навіть дістатися до центрального кола, не те, щоб добігти до воріт англійців.

Челсі - Динамо

"Челсі" атакувало сплесками, постійно напружуючи правий фланг українців. "Динамо" створило єдиний полугольовий момент на 15-й хвилині, виконавши небезпечний навіс зі штрафного.

Челсі - Динамо

Гол назрівав i на 17-й хвилині легкий форвард "Челсі" Педро Родрігес буквально просочився через кількох захисників, і, отримавши пас п'ятою від Жиру, відправив м'яч між ніг Бойка - 1:0.

Челсі - Динамо

Динамівці могли пропустити і другий, але Бойко зробив просто неймовірний сейв, після чого кияни спробували заграти жорсткіше і показати характер.

Активність українців тривала недовго. Гра знову занурилася в аритмію, коли неспішне катання м'яча футболістами "Челсі" різко переходило в гострий момент біля воріт Бойка. Денис не раз рятував віце-чемпіонів України від вірного гола.

Челсі - Динамо

Після перерви малюнок гри не змінився. Гравці з Лондона не давали жодного шансу киянам, впевнено контролюючи м'яч і огризаючись найнебезпечнішими контратаками.

Статистика ударів у бік воріт була дуже красномовна - 8:0 не на нашу користь.

На 65-й хвилині бразилець Вілліан виконав ідеально штрафний удар, забивши шедевральний гол. Стінка запізнилася з відштовхуванням і екс-футболіст "Шахтаря" відправив шкіряну сферу під перекладину - 2:0.

До кінця матчу залишалося ще 25 хвилин, але за цей час українці хоч і виглядали досить упевнено, але так і не змогли завдати жодного удару в площину воріт. Замість цього "Челсі" покарало "Динамо" ідеальною контратакою, зробивши рахунок 3:0.

"Челсі" Англія – "Динамо" Україна - 3:0

Голи: 1:0 – 17 Педро, 2:0 – 65 Вілліан, 3:0 – 90 Хадсон-Одоі.

Челсі – Аррісабалага, Крістенсен, Алонсо, Дзаппакоста, Давид Луїз, Ковачич, Жоржина (Канте, 62), Педро, Барклі (Лофтус-Чик, 62), Вілліан (Хадсон-Одоі, 78), Жиру.

Динамо – Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзьора, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Циганков, Буяльський (Сідклей, 71), Русин (Гармаш, 66).

Попередження: Шепелев (9), Буяльський (41).

Матч-відповідь у Києві на НСК "Олімпійський" пройде через тиждень - 14 березня о 19:55.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в 1/16 фіналу ЛЄ пройшло грецький "Олімпіакос". Після нічиєї в Афінах (2:2) підопічні Олександра Хацкевича домоглися мінімальної перемоги в матчі-відповіді.

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