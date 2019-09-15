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15 вересня • оновлено в 19:03
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"Динамо" пропустило від "Десни" фантастичний гол п'ятою - опубліковано відео

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Нападаючий чернігівської "Десни" Олександр Філіппов відзначився шедевральним ударом в 7-му турі чемпіонату України з футболу проти "Динамо".

У матчі на київському стадіоні НСК "Олімпійський" 26-річний уродженець Авдіївки зробив рахунок 2:1, забивши п'ятою.

На 57-й хвилині Миколенко не готовий був прийняти введення м'яча від Бойка. Калитвинцев зробив перехоплення, виконав простріл у штрафну, де Філіппов в дотик відправив круглого точно в ворота.

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Нагадаємо, що в минулому турі столичні футболісти зіграли внічию з луганською "Зорею" (2:2).

Напередодні свій поєдинок 7-го туру провів "Шахтар". В одному з моментів "гірники" пропустили ганебний гол від "Зорі".

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Десна
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