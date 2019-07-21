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"Динамо" пропустило три голи і програло сільському клубу

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Столичне "Динамо" провело другий товариський матч за день, програвши футболльному клубу "Колос" із села Ковалівка Васильківського району Київської області.

Зустріч на стадіоні "Динамо" імені Лобановського завершилася з рахунком 1:3 на користь гостей.

"Динамо" – "Колос" – 1:3

Гол: Бесєдін (58) – Гавриш (55, пен), Нехтій (75), Чорноморець (92)

"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзьора, Сидорчук (Вербич, 73), Буяльський, Шепелев, де Пена, Караваєв (Цітаішвілі, 76), Бесєдін.

Вилучення: Бурда (91)

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Зазначимо, що раніше віцечемпіони України зіграли з клубом Першої ліги "Оболонь-Бровар". Матч завершився внічию 1:1.

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Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Колос
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