"Динамо" пропустило три голи і програло сільському клубу

Столичне "Динамо" провело другий товариський матч за день, програвши футболльному клубу "Колос" із села Ковалівка Васильківського району Київської області.

Зустріч на стадіоні "Динамо" імені Лобановського завершилася з рахунком 1:3 на користь гостей.

"Динамо" – "Колос" – 1:3

Гол: Бесєдін (58) – Гавриш (55, пен), Нехтій (75), Чорноморець (92)

"Динамо": Бойко (Бущан, 46), Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзьора, Сидорчук (Вербич, 73), Буяльський, Шепелев, де Пена, Караваєв (Цітаішвілі, 76), Бесєдін.

Вилучення: Бурда (91)

Зазначимо, що раніше віцечемпіони України зіграли з клубом Першої ліги "Оболонь-Бровар". Матч завершився внічию 1:1.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!