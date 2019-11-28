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29 листопада • оновлено в 10:48
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"Динамо" пропустило на останній секунді й програло в Лізі Європи

12.9т
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Київське "Динамо" у п'ятому турі групового етапу Ліги Європи в меншості зазнало поразки в грі зі шведським "Мальме" й істотно погіршило свої шанси на вихід у плейоф.

Поєдинок на полі стадіону "Сведбанк" завершився з рахунком 4:3.

"Динамо" пропустило на останній секунді й програло в Лізі Європи

Мальме – Динамо

Мальме – Динамо

ФК Динамо

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Мальме – Динамо.

Матч почався шоково для українців, які вже на 1-й хвилині пропустили гол. Після подачі з кутового Бергет з гострого кута пробив головою, Бущан парирував, але Бенгтссон із декількох метрів добив м'яч у порожні ворота – 1:0.

Мальме – Динамо

Мальме – Динамо

ФК Динамо

Через кілька хвилин "Динамо" отримало відразу кілька можливостей зрівняти рахунок, але не реалізував жодної з них. Спершу Буяльський красиво обіграв захисника, вийшов один на один, але проте його простий удар легко забрав голкіпер, а потім Вербич, ефектно обійшовши двох захисників, також не зміг пробити шведського воротаря.

Мальме – Динамо

Мальме – Динамо

ФК Динамо

Кияни продовжили атакувати і створювати небезпечні моменти, але реалізація істотно кульгала.

Ситуація змінилася на 18-й хвилині, коли київським футболістам вдалася відмінна комбінація. Буяльський отримав м'яч між гравцями в лінії, пройшов по флангу, виконав подачу, де на дальній штанзі Миколенко потужно пробив між ніг воротаря – 1:1.

Українцям, які вдало грали другим темпом, вдавалося збирати підбирання і нав'язувати свою гру супернику.

"Динамо" вдавалося високо пресингувати "Мальме", змушуючи шведів помилятися, але в удари по воротах це не переходило.

На 38-й хвилині Вербич запоров свій третій гольовий момент, але через хвилину Циганков реалізував свій перший. Буяльський низом прострілив на хід Віктору, який у дотик розстріляв із 12 метрів – 1:2.

"Динамо" пропустило на останній секунді й програло в Лізі Європи

Другий тайм став дзеркальним відображенням першого. На 48-й хвилині необов'язковий фол Шепелєва привів до штрафного удару, який господарі розіграли ідеально. Після подачі Розенберг виявився без опіки, і в дотик пробив у ближній кут, де Бущан зміг торкнутися м'яча, але не відбити – 2:2.

Українці виглядали повністю розібраними і через дев'ять хвилин пропустили третій. Кендзера втратив Рекіпа, який спокійно увійшов у штрафну і пробив над Бущаном – 3:2.

На 65-й хвилині капітан "Динамо" Сидорчук серйозно підставив свою команду. Сергій отримав дві жовті за розмови і був видалений із поля.

"Динамо" залишилося в меншості, але не здався, зробивши справжній подвиг. На 77-й хвилині Циганков зі штрафного подав у воротарський, де Вербич коліном у дотик пробив Даліна – 3:3.

Мальме – Динамо

Мальме – Динамо

ФК Динамо

Суддя додав 6 додаткових хвилин, за які вiн встиг показати жовту Михайличенку, а "Мальме" забити переможний гол. На останніх секундах Миколенко втратив м'яч на фланзі, зробив простріл у штрафну, де ніким не прикритий Розенберг переправив м'яч у дальній кут - 4:3.

У завершальному турі групового етапу футболісти з Києва зіграють 12 грудня вдома проти "Лугано". У цьому матчі через перебір карток не зіграють Вербич, Сидорчук та Шабанов.

"Мальме" Швеція – "Динамо" Україна 4:3 (1:2, 3:1)

Голи: 1:0 – 2 Бенгтссон, 1:1 – 18 Миколенко, 1:2 – 39 Циганков, 2:2 – 48 Розенберг, 3:2 – 57 Ракипі, 3:3 – 77 Вербич, 4:3 – 90 Розенберг.

Мальме – Далін, Бенгтссон, Ларссон (Молинс, 79), Нільсен, Сафарі (Кнудсен, 90), Інносент (Ракипі, 46), Рікс, Траустасон, Баширу, Бергет, Розенберг.

Динамо – Бущан, Шабанов, Кендзьора, Миколенко, Кадар, Шепелев (Шапаренко, 71), Сидорчук, Вербич (Караваєв, 82), Буяльський (Гармаш, 89), Циганков, Бесєдін.

Попередження: Шепелев (20), Шабанов (23), Сидорчук (36), Ракипі (67), Вербич (70), Баширу (76), Шапаренко (89), Бесєдін (90).

Вилучення: Сидорчук (65).

Новини
"Динамо" перемогло в найпринциповiшому протистоянні в УПЛ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому турі цього єврокубкового турніру віцечемпіони України здобули мінімальну перемогу над "Мальме" (1:0); у другому, в Швейцарії, не змогли обіграти "Лугано" (0:0).

Спарені поєдинки 3-го і 4-го турів проти "Копенгагена" кияни звели внічию. 24 жовтня в Україні - 1:1, і 7 листопада в Данії також 1:1.

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Автор
Максим Богданов
Теми
Ліга Європи Динамо – Мальме
Місце
Швеція Мальме
Теги
ФК Динамо Київ ФК Мальме
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Комментарии на сайте не модерированы
Paruhol Semen
Paruhol Semen
"На последних секундах опозорились на всю Европу. Позор!!!"
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0
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Дави скаклоуб.людков)))
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Хо Хол
Хо Хол
А чего такой скромный заголовок? ДИНАМО МОЩНО ОПОЗОРИЛОСЬ - вот так надо.
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Свин Чубатый
Свин Чубатый
Хо Хол, шведы фейерично опустили Динамо
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