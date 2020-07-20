"Динамо" пропускало у всіх матчах після рестарту УПЛ, встановивши антирекорд

Київське "Динамо" жодного разу не змогло зберегти свої ворота в недоторканності в матчах Прем'єр-ліги, які пройшли після рестарту сезону.

Після відновлення турніру, який було зупинено через пандемію коронавірусу, кияни провели дев'ять матчів, двічі зігравши з "Шахтарем", "Олександрією", "Зорею" і "Колосом" та ще одного разу з "Десною".

У всіх цих іграх підопічні Олексія Михайличенка пропускали мінімум один гол, а всього в цих зустрічах суперники забили "біло-синім" 17 м'ячів (у середньому – майже два за гру). Усього ж серія з пропущеними голами в чемпіонаті у "Динамо" становить уже 11 ігор, що є клубним антирекордом.

Результати матчів "Динамо" після рестарту УПЛ upl.ua

Востаннє в УПЛ кияни зіграли на "нуль" 3 березня у 21-му турі з "Колосом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" встановило особистий антирекорд за кількістю поразок у чемпіонаті, програвши в нинішньому розіграші УПЛ дев'ять матчів.