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25 лютого • оновлено в 19:28
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"Динамо" прокоментувало дискваліфікацію Бесєдіна

2.3т
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Київський футбольний клуб "Динамо" виступив з офіційною позицією щодо дискваліфікації свого нападника Артема Бесєдіна.

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

ФК Динамо

"З огляду на такий термін відсторонення, порівняно зі стандартними для таких справ, можна припустити, що УЄФА погодився з більшістю аргументів футболіста і клубу, і встановив, що в діях футболіста немає суттєвої провини", – йдеться у заяві клубу.

"Динамо" повідомить, чи оскаржуватиме рішення, після того, як отримає повний текст документа.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Бесєдін був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях із 19 грудня 2019 року, відповідно термін дії санкції починається саме з цього дня.

Сам гравець відмовився визнати свою провину в порушенні антидопінгових правил.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
допінговий скандал
Особа
Артем Бесєдін
Теги
УЄФА БК Динамо Київ
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