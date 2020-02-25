Київський футбольний клуб "Динамо" виступив з офіційною позицією щодо дискваліфікації свого нападника Артема Бесєдіна.

Артем Бесєдін ФК Динамо

"З огляду на такий термін відсторонення, порівняно зі стандартними для таких справ, можна припустити, що УЄФА погодився з більшістю аргументів футболіста і клубу, і встановив, що в діях футболіста немає суттєвої провини", – йдеться у заяві клубу.

"Динамо" повідомить, чи оскаржуватиме рішення, після того, як отримає повний текст документа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Бесєдін був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях із 19 грудня 2019 року, відповідно термін дії санкції починається саме з цього дня.

Сам гравець відмовився визнати свою провину в порушенні антидопінгових правил.

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