"Динамо" програло "Ювентусу" в Лізі чемпіонів: спортивні підсумки 2 грудня

Олександр Чеканов Футбол 09:22, 3.12.2020

Київське "Динамо" програло туринському "Ювентусу" в п'ятому турі Ліги чемпіонів, а в мережі з'явилося останнє повідомлення Дієго Марадони при житті.

Крім того, стали відомі всі розклади для донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 2 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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