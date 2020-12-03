"Динамо" програло "Ювентусу" в Лізі чемпіонів: спортивні підсумки 2 грудня
Київське "Динамо" програло туринському "Ювентусу" в п'ятому турі Ліги чемпіонів, а в мережі з'явилося останнє повідомлення Дієго Марадони при житті.
Крім того, стали відомі всі розклади для донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 2 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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