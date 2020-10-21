"Динамо" програло "Ювентусу": спортивні підсумки 20 жовтня
Київське "Динамо" програло стартовий матч Ліги чемпіонів "Ювентусу", а топ-клуби Європи мають намір створити футбольну Суперлігу.
Крім того, стали відомі умови, за яких буде проведено реванш Ломаченко – Лопес.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 20 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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