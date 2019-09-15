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15 вересня • оновлено в 20:08
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"Динамо" сенсаційно програло в скандальному матчі "Десні"

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Київське "Динамо" несподівано програло чернігівськiй "Деснi" у 7-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Зустріч на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 1:2.

Весь першим тайм динамівцям не вистачало швидкості і агресії в завершенні атак. Гості впевнено захищалися, побудувавши матч на контратаках, і одна з них увінчалася успіхом.

На 40-й хвилині Карташов вирізав фантастичний пас з флангу, який впевнено замкнув Калитвинцев - 0:1.

Через 5 хвилин "Динамо" забило за всіма правилами гол у відповідь, який не був зарахований. Головний арбітр Віктор Копієвський прийняв скандальне рішення, відмовившись визнавати очевидний факт, що м'яч перетнув лінію воріт.

"Динамо" сенсаційно програло в скандальному матчі "Десні"

На повторі було чітко видно, що шкіряна сфера повністю влетіла в рамку.

"Динамо" сенсаційно програло в скандальному матчі "Десні"

Підопічні Михайличенка зрівняли рахунок відразу після перерви. На 49-й хвилині пішла cкидка на Кадірi, той в дотик "вистрілив" по воротах. Паст зміг витягнути з кута, але впевнено на добиванні зіграв Бесєдін - 1:1.

"Динамо" продовжило атакувати, але робило це одноманітно, намагаючись вирішити питання навісами. Чернігівці без проблем прилаштувалися до такої манери суперника і легко відбивалися, а на 56-й хвилині Пилипів забив просто фантастично гол п'ятою у дотик.

У час, що залишився господарі намагалися зрівняти рахунок, раз по раз навалюючи атаки на ворота Паста, але продовжуючи це робити без оригінальності, використовуючи лише довгі верхові передачі.

"Динамо" – "Десна" 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 40 Калитвинцев, 1:1 – 49 Бесєдін, 1:2 – 56 Філіппов.

Динамо – Бойко, Бурда, Миколенко, Кадар, Караваєв, Мохаммед (Фран Соль, 85), Циганков, Гармаш (Шепелєв, 74), де Пена (Родрігеш, 46), Буяльський, Бесєдін.

Десна – Паст, Імереков, Гітченко, Фаворов, Мостовий, Калитвинцев, Картушов, Огиря (Єрмаков, 83), Богданов (Домбровський, 78), Фаворов, Філіппов (Конопля, 89).

Попередження: де Пена (45), Огіря (76), Паст (90).

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