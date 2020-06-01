"Динамо" програло "Шахтарю" та опустилося на четверте місце в УПЛ: спортивні підсумки 31 травня

Олександр Чеканов Футбол 09:10, 1.06.2020

Київське "Динамо" програло "Шахтарю" в 24-му турі УПЛ і опустилося на четверте місце в турнірній таблиці, а британський боксер Дерек Чісора вирішив спробувати сили в ММА.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 31 травня.

Крім того, стала відома дата бою Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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