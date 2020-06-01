Головна Новини
1 червня • оновлено в 09:20
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Динамо" програло "Шахтарю" та опустилося на четверте місце в УПЛ: спортивні підсумки 31 травня

828
Читати матеріал російською

Київське "Динамо" програло "Шахтарю" в 24-му турі УПЛ і опустилося на четверте місце в турнірній таблиці, а британський боксер Дерек Чісора вирішив спробувати сили в ММА.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 31 травня.

Крім того, стала відома дата бою Василя Ломаченка і Теофімо Лопеса. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Шахтар" в історичному матчі обіграв "Динамо"

Ірина Морозюк зізналася, що з нею відбувається, якщо немає сексу

Чісора замість Усика хоче побитися в Bellator

Михайличенко прокоментував поразку від "Шахтаря"

Боксер-"дрищ" одним ударом відправив в нокдаун суперника-гіганта

Дружина Роналду похвалилася хвилюючим фото в обтягуючому одязі

Стало відомо, коли відбудеться бій Ломаченко - Лопес

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Лопес" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Ломаченко - Лопес Динамо - Шахтар
Особи
Олексій Михайличенко Дерек Чісора
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Кельн
VS
Лейпциг
Тотал больше 3
1.76 Сделать ставку
NaVi
VS
mousesports
Победа NaVi
1.75 Сделать ставку
Team Vitality
VS
ENCE
Победа Team Vitality
1.63 Сделать ставку
Complexity
VS
Gambit Youngsters
Победа Complexity
1.50 Сделать ставку
Hellraisers
VS
Espada
Тотал больше 2,5 карт
1.95 Сделать ставку
mousesports
VS
OG
Победа OG
1.87 Сделать ставку
Динамо Дрезден
VS
Штутгарт
Победа Штутгарта с форой (-1)
1.66 Сделать ставку
Гамбург
VS
Вехен
Победа Гамбурга с форой (-1)
1.71 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Ислочь
Победа БАТЭ и тотал больше 2.5
1.91 Сделать ставку
Рух
VS
Динамо Брест
Победа Динамо Брест
1.86 Сделать ставку