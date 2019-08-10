Бійка після матчу: "Динамо" програло "Шахтарю" на "Олімпійському", пропустивши спірний гол

Київське "Динамо" програло донецькому "Шахтарю" в центральному матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

Зустріч на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 1:2, а після фінального свистка на полі виникла бійка. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Динамо - Шахтар.

Після поразки в першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів з "Брюгге" і тримаючи в голові найважливішу гру у вiдповiдь, Олександр Хацкевич прийняв рішення поберегти кістяк команди. Не потрапив в заявку Буяльський, залишився в запасі і Вербич. З перших секунд білорус кинув в бій Циганкова і люксембурзького новачка Родрігеша.

У "Шахтаря" був відсутній Віктор Коваленко, який не встиг відновитися від важкої травми.

У дебюті зустрічі кияни виглядали набагато впевненіше, кілька разів втікши в потенційно небезпечні контратаки. Столичним футболістам не вистачало останнього пасу і "гірники" легко розбиралися з суперниками.

Після такого сплеску активності "динамівці" щільно і низько сіли в оборону, повністю віддавши "помаранчово-чорним" центр поля.

Гра йшла в невисокому темпі без гостроти з боку обох команд, коли "Шахтар" практично з нічого зробив гол.

На 21-й хвилині Соломон пройшов Миколенка і прострілив на Мораеса, який п'ятою пробив Бойка. Кияни одразу кинулися атакувати бокового арбітра, вважаючи, що м'яч пішов за лінію воріт. Ярослав Козик в моменті, який викликав суперечки, порушення не побачив, зарахувавши удар.

Кияни були змушені розкриватися і йти вперед, але по справжньому небезпечний момент створили лише на 27-й хвилині. Після цього "біло-сині" знову притиснулися до своїх воріт, викликаючи на свою адресу несхвальний гул трибун.

На 40-й хвилині Марлос повинен був робити рахунок 2:0, але його удар після легкого проходу по центру прийняла на себе штанга.

"Шахтар" впевнено перевершував "Динамо" за всіма параметрами, повністю контролюючи хід зустрічі, але несподівано пропустив гол "в роздягальню".

На 39-й хвилині Денис Гармаш класно пробив здалеку, змусивши Пятова відбити прямо перед собою, піднявши "свічку". Перший на м'ячі був Родрігеш, який продавив Матвієнка.

Другий тайм почався з помилок віце-чемпіонів України, що ледь не коштувало їм пропущеного голу. "Шахтар" повністю контролював м'яч, а "Динамо" шукало можливості для контратак.

На 65-й хвилині футболістам донецького клубу неймовірно пощастило. Марлос у штрафнiй прибрав де Пену, пройшов далі, крутнув Кадара і з рикошетом від Миколенка ювелірно влучив у ближній кут.

Після цього швидкості на поле впали, а матч став постійно перериватися через порушення правил, що закінчуювались "гірчичниками".

"Динамо" за 30 хвилин так нічого і не змогло створити у рамки Пятова, зазнавши першої поразки у сезоні.

"Динамо" – "Шахтар" 1:2

Голи: 0:1 – 21 Мораес, 1:1 – 39 Родрігеш, 1:2 – 64 Марлос.

Динамо – Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзьора, Кадар, де Пена, Гармаш, Циганков (Вербич, 60), Шепелев (Фран Соль, 70), Родрігеш, Сидорчук (Андрієвський, 65).

Шахтар – Пятов, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі, Болбат (Хочолава, 78), Тайсон, Степаненко, Марлос, Соломон, Алан Патрік, Мораес (Бланко Лещук, 81).

Попередження: Шепелев (42), Мораес (71), Андрієвський (72), Алан Патрік (78).

Динамо - Шахтар ФК Шахтар

Динамо - Шахтар ФК Шахтар

Динамо - Шахтар ФК Шахтар

Динамо - Шахтар ФК Шахтар

Динамо - Шахтар ФК Шахтар

Динамо - Шахтар ФК Шахтар

Динамо - Шахтар ФК Шахтар

Динамо - Шахтар ФК Шахтар

Динамо - Шахтар ФК Шахтар

Динамо - Шахтар ФК Шахтар

Динамо - Шахтар ФК Шахтар

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на цей поєдинок приїде екс-тренер "Шахтаря" Мірча Луческу. За повідомленням румунських ЗМІ, фахівець обговорить з керівництвом київського "Динамо" пропозицію очолити "біло-синіх". Сам Луческу спростував інформацію про переговори з Суркісом.

Нагадаємо, що " Динамо " в неділю, 28 липня, обіграло донецький " Шахтар " і в 8-й раз в історії завоювало Суперкубок України. Матч в Одесі на стадіоні "Чорноморець" завершився з рахунком 2: 1.

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