"Динамо" програло "Лаціо" і вилетіло з Ліги Європи

Київське "Динамо" програло "Лаціо" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Віце-чемпіони України зазнали поразки на "Олімпійському" з рахунком 0:2 і вилетіли з турніру.

Підопічні Олександра Хацкевича з самого початку зустрічі віддали супернику ініціативу. "Біло-сині" грали другим номером, діючи переважно на контратаках.

Активність гостей дала про себе знати в середині тайму. На 23-й хвилині Лукас Лейва відірвався від Шепелєва і без проблем замкнув головою подачу з кутового.

Пропущений м'яч "розбудив" киян і змусив діяти більш розкуто. Циганков мав хороший шанс зрівняти рахунок, але з лінії штрафного пробив над поперечиною.

У свою чергу "Лаціо" також міг забивати. Іммобіле мав три забійних моменти, проте двічі господарів врятував Бойко, а ще раз Чіро потрапив в свою ж ногу.

Після перерви захисник "орлів" Хіль Патрісіо пробачив "біло-синіх", не потрапивши в порожні ворота з чотирьох метрів і пробивши вище.

Динамівцям ніяк не вдавалося впоратися з ешелонованою обороною гостей. За весь другий тайм зрівняти рахунок могли Циганков і Гонсалес, але удари обох з лінії штрафного пройшли над поперечиною.

А на 83-й хвилині захисник гостей Де Врей відправив киян в нокаут. Голландець виявився один на далі штанзі під час кутового і спокійно відправив м'яч у порожні ворота.

Нагадаємо, що в першому матчі "Динамо" вирвало нічию з "Лаціо", зігравши в Римі 2: 2.

Ліга Європи. 1/8 фіналу (матч-відповідь)

"Динамо" - "Лаціо" - 0:2

Голи: Лукас Лейва, 21, Де Врей, 83

(перша гра - 2:2)

"Динамо": 71.Бойко, 8.Шепелев, 9.Морозюк (К), 11.Мораес, 15.Циганков, 23.Піваріч, 26.Бурда, 29.Буяльскій, 41.Беседін, 44.Кадар, 94.Кендзера

"Лаціо": 1.Стракоша, 3.де Врей, 4.Патрік, 6.Лукас, 10.Феліпе Андерсон, 16.Пароло, 17.Іммобіле, 18.Альберто, 19.Луліч (К), 26.Раду, 27 .Луіс Феліпе

Попередження: Мораєс, 55, Шабанов, 66 - Луїс Феліпе, 18, Стракоша, 90