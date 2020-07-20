"Динамо" програло "Колосу", але вийшло до відбіру ЛЧ: спортивні підсумки 19 липня

Олександр Чеканов Футбол 09:11, 20.07.2020

Київське "Динамо" програло "Колосу", але стало віце-чемпіоном України, а шестиразовий чемпіон України Роман Долідзе переможно дебютував в UFC.

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Крім того, "Шахтар" сенсаційно втратив перемогу над "Олександрією". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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