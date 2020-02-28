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28 лютого • оновлено в 22:09
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"Динамо" програло "Дніпру-1", пропустивши три голи від свого гравця

8.2т
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Київське "Динамо" зазнало п'ятої поразки у нинішньому розіграші Прем'єр-ліги, поступившись у 20-му турі на виїзді "Дніпру-1", пропустивши тричі від гравця, орендованого суперником.

Підопічні Олексія Михайличенка вже на шостій хвилині гри залишилися в меншості, після того як арбітр матчу Катерина Монзуль вилучила півзахисника Віталія Буяльського після перегляду відеоповтору.

Цей момент змусив гостей діяти менш гостро в атаці. Проте, на останніх хвилинах першого тайму кияни заробили право на 11-метровий, який чітко реалізував словенський лідер "Динамо" Беньямін Вербич.

"Динамо" програло "Дніпру-1", пропустивши три голи від свого гравця

ФК "Динамо" Київ

Друга 45-хвилинка перетворилася на справжній жах для динамівців. "Біло-сині" намагалися грати за рахунком, захищаючи свою перевагу. Однак цей план не спрацював і на 71-й хвилині гри форвард дніпрян Віталій Супряга, права на якого належать "Динамо", спокійно вразив ворота Дениса Бойка.

Навіть червона картка Володимира Польового не зупинила господарів поля. На 82-й хвилині все той же Супряга замкнув подачу досвідченого Сергія Кравченка з кутового. А вже в компенсований час Віталій оформив хет-трик, відправивши "Динамо" в нокаут.

Отже, "Динамо" вимушене зосередитися на боротьбі за другу сходинку з луганською "Зорею".

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний легіонер київського "Динамо" Тамаш Кадар перейшов у китайський клуб.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Прем'єр-ліга України
Теги
ФК Дніпро ФК Динамо Київ
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Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
НЫНЕШНЕЕ ДИНАМО.ЭТО СБОРНАЯ ПОДВОРОТНИ !!!
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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
Молодец!!!!!
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Pooh Vini
Pooh Vini
Красавчик! Михайличенко и Суркис не то пальто,что нужно Динамо.
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