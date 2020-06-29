'Динамо' програло 'Десні': спортивні підсумки 28 червня

Київське "Динамо" програла на виїзді чернігівської "Десни" у центральному матчі 28-го туру УПЛ, а а безнога спортсменка Джен Брікер підкорила фанатів вірою в себе.

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