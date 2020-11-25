"Динамо" програло 0:4 "Барселоні": спортивні підсумки 24 листопада

Олександр Чеканов Футбол 09:11, 25.11.2020

Київське "Динамо" програло 0:4 каталонській "Барселоні" в Лізі чемпіонів, а в Криму загинув український футболіст Юрій Плешаков.

Крім того, футболіст "Динамо" Міккель Дуелунд розповів про ускладнення після коронавірусу.

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