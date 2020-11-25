'Динамо' програло 0:4 'Барселоні': спортивні підсумки 24 листопада

Київське "Динамо" програло 0:4 каталонській "Барселоні" в Лізі чемпіонів, а в Криму загинув український футболіст Юрій Плешаков.

Крім того, футболіст "Динамо" Міккель Дуелунд розповів про ускладнення після коронавірусу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 24 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

"Динамо" з великим рахунком програло "Барселоні" в Лізі чемпіонів

Футболіст "Ференцвароша" розповів про "зневажливий" вчинок Роналду після матчу

Український футболіст-чемпіон трагічно загинув в Криму

Луческу прокоментував 0:4 від "Барселони", сказавши, що його найбільше засмутило

Тренер "Шахтаря" поділився очікуваннями від матчу з "Боруссією" М у Лізі чемпіонів

Футболіст "Динамо" розповів про ускладнення через коронавірус

Шевченко став претендентом на звання найкращого футболіста століття