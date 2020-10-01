"Динамо" продовжило контракти з двома лідерами команди

Київське "Динамо" підписало нові контракти з двома молодими лідерами команди Віталієм Миколенком та Миколою Шапаренком.

Як повідомляється на офіційному сайті столичного клубу, обидва футболісти продовжили свої угоди до червня 2025 року.

Миколенко є вихованцем "Динамо", в систему якого потрапив у 2012 році, а у 2017-му дебютував за дорослу команду. За цей час він взяв участь у 81 матчі киян у всіх турнірах, забивши 5 голів і віддавши 14 результативних передач.

Шапаренко прийшов у команду з "Іллічівця" у 2015 році, а в першу команду потрапив у 2017-му. На його рахунку 80 поєдинків за "Динамо", 12 голів і 7 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за інформацією ЗМІ, київський клуб домовився про підписання футболіста з англійської Прем'єр-ліги і погодив з іспанським клубом вихідний трансфер нападника Франа Соля.