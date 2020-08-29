"Динамо" продає "нового Шевченка", визначившись із клубом і ціною – ЗМІ

Київське "Динамо" веде переговори з продажу свого футболіста Владислава Супряги в італійську "Болонью", повідомляє Zerocinquantuno.

За твердженням ЗМІ, спілкування проходить у необхідному напрямку і ймовірність трансферу зростає. Незважаючи на неузгодженість у плані ціни, "Болонья" – найближчий варіант серед усіх клубів, які цікавилися Супрягою.

Керівництво команди посилено торгується з "Динамо", яке підняло трансферну вартість свого нападника до 12-13 млн євро плюс бонуси.

Раніше повідомлялося, що Супряга виявився цікавий 10 європейським клубам. Серед них було 3 італійських, зокрема "Лаціо".

До цього ціна на молодого таланта варіювалася в межах 8-10 мільйонів євро.

Сезон 2019/20 чемпіон світу в складі збірної України до 20 років провів у "Дніпрі-1". Він взяв участь у 26 матчах команди, забив 15 голів і віддав 1 результативну передачу. В одному з поєдинків Супряга зробив хет-трик у ворота "Динамо", вийшовши на заміну у другому таймі.

Нагадаємо, що сенегальський агент Ібрагім Сонко, який раніше виступав в англійській Прем'єр-лізі і збірній країни, заявив, що Супряга може стати "новим Шевченком".