Головна Новини
24 січня • оновлено в 15:43
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Динамо" прийняло рішення по скандальному нападнику

928
Читати матеріал російською

Нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес, який не поїхав з командою на перший зимовий збір у Туреччині, може повернутися в Японію.

Як повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside, зворотний трансфер гравця збірної Люксембургу має відбутися "на днях".

Жерсон Родрігес

Жерсон Родрігес

Футбол 24

Варто нагадати, що до складу столичного клубу Родрігес прийшов з японської "Джубіло Івати", за яку виступав з січня 2019 року протягом шести місяців. Київському "Динамо" легіонер обійшовся у 2 мільйони євро. За час виступів за команду він з'являвся на полі в дванадцяти матчах, зумівши відзначитися двома забитими голами.

Новини
Спокушав на яхті: футболіст "Динамо" втрапив у секс-скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, проблеми Жерсона Родрігеса в столичному клубі почалися через регулярне порушення режиму та небажання належним чином виконувати свої професійні обов'язки.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Особа
Жерсон Родрігес
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги