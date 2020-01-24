"Динамо" прийняло рішення по скандальному нападнику

Нападник київського "Динамо" Жерсон Родрігес, який не поїхав з командою на перший зимовий збір у Туреччині, може повернутися в Японію.

Як повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside, зворотний трансфер гравця збірної Люксембургу має відбутися "на днях".

Жерсон Родрігес Футбол 24

Варто нагадати, що до складу столичного клубу Родрігес прийшов з японської "Джубіло Івати", за яку виступав з січня 2019 року протягом шести місяців. Київському "Динамо" легіонер обійшовся у 2 мільйони євро. За час виступів за команду він з'являвся на полі в дванадцяти матчах, зумівши відзначитися двома забитими голами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проблеми Жерсона Родрігеса в столичному клубі почалися через регулярне порушення режиму та небажання належним чином виконувати свої професійні обов'язки.

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