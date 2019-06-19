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"Динамо" ухвалило кардинальне рішення щодо Гармаша — ЗМІ

2.6тЧитати матеріал російською

Керівництво київського "Динамо" готове відпустити півзахисника команди Дениса Гармаша в турецький чемпіонат.

Як повідомляє Transfer Merkezi на своїй сторінці в Твіттер, дебютант вищого дивізіону турецької першості клуб "Денізліспор" хоче взяти киянина в оренду.

Денис Гармаш

Денис Гармаш

Новини
Хацкевич прокоментував гру з "Шахтарем", згадавши Гармаша

У минулому сезоні Денис Гармаш зіграв за столичний клуб 28 матчів, у яких забив 6 м'ячів і зробив 2 гольові передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник "Динамо" Денис Гармаш звернеться з позовом до комунального підприємства, яке обслуговувало паркінг, де був розстріляний із автоматичної зброї його автомобіль Porsche Panamera.

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Тема
чемпіонат Туреччини
Особа
Денис Гармаш
Тег
ФК Динамо Київ
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