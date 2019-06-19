"Динамо" ухвалило кардинальне рішення щодо Гармаша — ЗМІ

Керівництво київського "Динамо" готове відпустити півзахисника команди Дениса Гармаша в турецький чемпіонат.
Як повідомляє Transfer Merkezi на своїй сторінці в Твіттер, дебютант вищого дивізіону турецької першості клуб "Денізліспор" хоче взяти киянина в оренду.
Денис Гармаш
У минулому сезоні Денис Гармаш зіграв за столичний клуб 28 матчів, у яких забив 6 м'ячів і зробив 2 гольові передачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник "Динамо" Денис Гармаш звернеться з позовом до комунального підприємства, яке обслуговувало паркінг, де був розстріляний із автоматичної зброї його автомобіль Porsche Panamera.
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