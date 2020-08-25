"Динамо" презентувало зелений комплект форми: опубліковано фото

Київське "Динамо" вперше в історії представило третій комплект ігрової форми.

Столичний клуб вирішив відійти від звичного для себе біло-синього забарвлення і потішив фанатів незвичайною версією екіпірування.

"Динамо" обрало для альтернативного варіанта форми чорний і зелений кольори. Саме в останньому виконано елементи майки, включно з емблемою клубу.

Богдан Ледньов, Беньямін Вербич і Карлос де Пена представили третій варіант форми. ФК "Динамо" Київ

У третій версії екіпірування "Динамо" відмовилося від клубних кольорів. ФК "Динамо" Київ

"Натхненний променями чистої енергії, які розрізають ніч. Зустрічайте третій комплект ігрової форми у нейтральних кольорах, які відрізняються від основних кольорів клубу", – йдеться в повідомленні пресслужби "біло-синіх".

Зазначимо, що поки невідомо, в яких випадках буде футболістами буде використовуватися дано ігровий комплект.

"Динамо" вперше в історії заявило на сезон три забарвлення форми. ФК "Динамо" Київ

Раніше "Динамо" презентувало білу домашню форму та синю виїзну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня київське "Динамо" зіграє з донецьким "Шахтарем" у Суперкубку України.