"Динамо" представило нову виїзну форму

Михайло Морозов Футбол 10:41, 21.08.2020

У п'ятницю, 21 серпня, "Динамо" представило виїзну форму на сезон 2020/21. Це сталося на наступний день після того, як кияни показали свій новий домашній комплект.

Виїзна футболка виконана в синьому кольорі з нанесенням блакитних горизонтальних смуг, а домашня – в традиційному білому з синіми смугами. Незабаром "Динамо" вперше представить третій комплект від компанії New Balance.

"Малюнок на формі у традиційних для "Динамо" Київ біло-синіх кольорах нагадує хвилі могутнього Дніпра і символізує нову смугу в історії клубу. Емблема клубу, розташована у серця, має особливість, яка відкривається тільки тому, хто одягне футболку. Девіз "Київ – це ми" на звороті, що символізує єдність команди, уболівальників і рідного міста. Єдність, яка робить нас сильнішими", – написано на офіційному сайті команди.

Карлос де Пена, Богдан Лєднєв і Беньямін Вербич
ФК "Динамо" Київ
Денис Попов
ФК "Динамо" Київ
Сергій Сидорчук
ФК "Динамо" Київ
Сергій Сидорчук, Георгій Бущан і Денис Попов
ФК "Динамо" Київ
Георгій Бущан
ФК "Динамо" Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 21 серпня, "Динамо" проведе дебютний матч під керівництвом Мірчі Луческу. Кияни зіграють з донецьким "Олімпіком".

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