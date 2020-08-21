"Динамо" представило нову виїзну форму

У п'ятницю, 21 серпня, "Динамо" представило виїзну форму на сезон 2020/21. Це сталося на наступний день після того, як кияни показали свій новий домашній комплект.

Виїзна футболка виконана в синьому кольорі з нанесенням блакитних горизонтальних смуг, а домашня – в традиційному білому з синіми смугами. Незабаром "Динамо" вперше представить третій комплект від компанії New Balance.

"Малюнок на формі у традиційних для "Динамо" Київ біло-синіх кольорах нагадує хвилі могутнього Дніпра і символізує нову смугу в історії клубу. Емблема клубу, розташована у серця, має особливість, яка відкривається тільки тому, хто одягне футболку. Девіз "Київ – це ми" на звороті, що символізує єдність команди, уболівальників і рідного міста. Єдність, яка робить нас сильнішими", – написано на офіційному сайті команди.

Карлос де Пена, Богдан Лєднєв і Беньямін Вербич ФК "Динамо" Київ

Денис Попов ФК "Динамо" Київ

Сергій Сидорчук ФК "Динамо" Київ

Сергій Сидорчук, Георгій Бущан і Денис Попов ФК "Динамо" Київ

Георгій Бущан ФК "Динамо" Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 21 серпня, "Динамо" проведе дебютний матч під керівництвом Мірчі Луческу. Кияни зіграють з донецьким "Олімпіком".